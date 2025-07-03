İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.
Şişli'deki denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Güven Timleri, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, Trafik ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücülerin belgeleri incelendi, yolcuların kimlik ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
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