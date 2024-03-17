Şişli'de Genç Aktivistler İsrail'e Destek Veren Küresel Firmaları Protesto Etti - Son Dakika
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Şişli'de Genç Aktivistler İsrail'e Destek Veren Küresel Firmaları Protesto Etti

Şişli'de toplanan Genç Aktivistler isimli grup, İsrail'e destek veren küresel firmaları tabutlu yürüyüşle protesto etti. Büyükdere Caddesi'nde son bulan yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Mislina Nur Badem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 31 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ve 1 milyon 600 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti. Badem, küresel sermaye şirketlerinin zalimlere kaynak oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

17.03.2024 17:32
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Şişli'de "Genç Aktivistler" isimli grup, İsrail'e destek veren küresel firmaları tabutlu yürüyüşle protesto etti.

Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup üyeleri, "Küresel boykota katıl" yazılı pankart açtı. Gruptakiler daha sonra taşıdıkları tabutla yürüyüşe geçti.

Büyükdere Caddesi'nde son bulan yürüyüşün ardından Genç Aktivistler adına açıklama yapan Mislina Nur Badem, 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in aralarında sağlık ekipleri, gazeteciler, çocuk ve kadınların da bulunduğu 31 bin 500 kişiyi dünyanın gözü önünde öldürdüğünü söyledi.

Uluslararası hukuku tanımayan İsrail'in savaş suçu işlemeye devam ettiğini dile getiren Badem, 1 milyon 600 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı.

Badem, zalimlerin finans kaynakları olan küresel sermaye şirketlerinin, daha fazla çocuk ve mazlumun öldürülmesi için kaynak oluşturmaya, cepheye mermi taşımaya devam ettiğini belirtti.

Duyarlı gençler olarak yaşanan bu vahşeti asla normalleştirmeyeceklerini dile getiren Badem, enkaz altında kalan insanlığın tabutunu omuzlarında taşıdıklarını söyledi.

İsrail'e destek veren küresel firmaları attıkları sloganlarla protesto eden grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Genç Aktivistler İsrail'e Destek Veren Küresel Firmaları Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Genç Aktivistler İsrail'e Destek Veren Küresel Firmaları Protesto Etti - Son Dakika
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