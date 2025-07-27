Şişli'de Kurşunlama: İki Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de iş yeri kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 1'i çocuk yaştaki 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş yerine 14 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaya haldeki bir kişinin silahla ateş açtıktan sonra kaçtığını ve iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli E.D'yi (16) gözaltına aldı. E.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.E. (21) ise Güngören'de 20 Haziran ve 7 Temmuz'da gerçekleşen iki ayrı iş yeri kurşunlanması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

E.E. Güngören Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, siyah elbiseli şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra silahla ateş açtığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.