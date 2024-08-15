Şişli'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Şişli\'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'a tatile gelen bir ailenin otomobilinden telefon ve özel eşyalarını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

15.08.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa MERT KARACA/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de İstanbul'a tatile gelen Antalya'lı ailenin otomobilinden telefon ve özel eşyalarını çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazar günü saat 12.45 sıralarında Şişli'deki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Nazire Akkaya ve ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden çıktı. Eşyalarını otomobillerine yerleştirdikleri sırada araca yaklaşan bir şüpheli, ön kapıyı açarak çanta ve cep telefonunu çalıp kaçtı. Yaklaşık 10 dakika sonra telefon ve çantanın otomobilde olmadığını fark eden Nazire Akkaya polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Akkaya'nın cep telefonuna bir süre sonra online alışveriş onay bildirimleri gelmeye başladı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin otomobilden çanta ve cep telefonuyla diğer eşyaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nazire Akkaya ve ailesinin eşyalarını aracın bagajına yüklediği, o sırada şüphelinin aileyi izlediği ve bir süre sonra araçtan çanta, cep telefonu ve özel eşyaları çaldığı anlar görülüyor. Hırsız önce aracın önüne doğru ilerliyor ardından da geri dönüp ailenin yanından geçerek olay yerinden uzaklaşıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eşgali belirlenen S.C. gözaltına alındı. Şüphelinin telefonu Fatih'te bir iş yerindeki A.Y.'ye verdiğini söylemesi üzerine A.Y. gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi S.C.'nin 4 hırsızlık suçundan poliste arama kaydı olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli "Açıktan hırsızlık" ve "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement