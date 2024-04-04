Şişli'de Rekor Oyla Seçilen Belediye Başkanı Göreve Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin adayı olarak 31 Mart'taki yerel seçimde yüzde 66,6'lık oyla başkan seçilen Resul Emrah Şahan, Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca'dan mazbatasını aldı. Mazbata programında Şahan'a başta eşi Esin Odabaş Şahan olmak üzere CHP İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve meclis üyeleri de eşlik etti. Şahan ve beraberindekiler, daha sonra Halaskargazi'deki Atatürk Müzesi'ni ziyaret ederek, burada bulunan Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Ziyaretin sonrasında Şahan, Maçka Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na da düzenlenen törenle çelenk bıraktı.
ŞAHAN'DAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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Türk Kızılay'ın 'Bu ramazan sensiz olmaz' sloganıyla Kahramanmaraş'ta düzenlediği etkinlikte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı. Yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı. Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, Kızılay'a destek çağrısında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini ve ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar hedeflediklerini söyledi.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki direkt yolcu uçuşları 30 Nisan'da yeniden başlayacak. China Eastern Havayolları tarafından gerçekleştirilecek olan bu seferler, 2020 yılında askıya alınan uçuşların ardından Hubei ile Kuala Lumpur arasında yeniden başlatılan ilk uluslararası rota olacak. Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan seferler, Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T isimli şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan aranıyordu. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, öğrenciler Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da gençleri ağırladı. Proje, iki ülke gençliğine kültürel anlayışı artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınayarak, saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağlayan, ayrıca devir teslim törenindeki nezaketsizlikleri de eleştirerek, CHP'nin gösterdiği erdemsizliği kınadı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise saldırıyı tasvip etmediklerini ve özür dilediklerini ifade etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, mazbatasını aldı. Bingöl, görevi eski başkandan devraldı.
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