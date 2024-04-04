Şişli'de Rekor Oyla Seçilen Belediye Başkanı Göreve Başladı - Son Dakika
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Şişli'de Rekor Oyla Seçilen Belediye Başkanı Göreve Başladı

Şişli'de rekor oyla belediye başkanı seçilen Resul Emrah Şahan, mazbatasını alarak görevine başladı. Şahan, göreve başlama töreninde halka teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde çalışacağını söyledi.

04.04.2024 19:15  Güncelleme: 19:54
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Şişli'de rekor oyla belediye başkanı seçilen Resul Emrah Şahan, mazbatasını alarak görevine başladı. Şişli Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Şahan, "Şişli'de rekor oyla kazandık. Ancak şimdi üzerimize çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındayım. Çok çalışmak ve hizmet etmek zorundayız. Önümüzdeki dönem gecemi gündüzüme katarak çalışacağım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin adayı olarak 31 Mart'taki yerel seçimde yüzde 66,6'lık oyla başkan seçilen Resul Emrah Şahan, Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca'dan mazbatasını aldı. Mazbata programında Şahan'a başta eşi Esin Odabaş Şahan olmak üzere CHP İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve meclis üyeleri de eşlik etti.  Şahan ve beraberindekiler, daha sonra Halaskargazi'deki Atatürk Müzesi'ni ziyaret ederek, burada bulunan Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Ziyaretin sonrasında Şahan, Maçka Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na da düzenlenen törenle çelenk bıraktı.

ŞİŞLİ'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ

Şişli Belediyesi'nin Darülaceze Caddesi'ndeki hizmet binasına geçen Resul Emrah Şahan, burada düzenlenen devir teslim töreniyle Muammer Keskin'nden başkanlık görevini devraldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Parti Meclisi Üyeleri Ozan Işık ile Bedirhan Berk Doğru, CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat ve çok sayıda Şişlili katıldı.

Törende konuşan Başkan Şahan, Şişli halkının teveccühüyle bugün mazbatasını aldığını belirterek, Şişlililere teşekkür etti. Mazbatayı aldıktan hemen sonra Atatürk Müzesi'ne gittiğini aktaran Şahan, "105 yıl önce milli mücadelenin planlarının yapıldığı yere giderek; bir Cumhuriyet çocuğu olarak öncelikle ilk görevimi yaptım. Cumhuriyet genci bir belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyeceğime dair ilk sözümü verdikten sonra huzurunuza geldim" diye konuştu.

"GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞACAĞIM"

31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçlarla yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Başkan Şahan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin 2. yüzyılını yerelden örmek için yeni bir fırsat alanı başlıyor. Hepimiz çok mücadele ettik. İstanbul'da 17 bakana rağmen mücadele ettik. Şişli'de rekor oyla kazandık. Ancak şimdi üzerimize çok büyük bir görev vesorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındayım. Çok çalışmak ve hizmet etmek zorundayız. Önümüzdeki dönem gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Demokrasi mücadelesi için bu zamana kadar mücadele etmiş, bugün tutsak olan arkadaşlarımız için de mücadele edeceğiz. Bugün mazbatamı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte rant ve talana karşı mücadeleyi; halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışının imzasını da inşallah o kalemle atacağım; kardeşim çıkana kadar. Çıktıktan sonra mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Bu 5 yıl Ekrem Başkanımız İstanbul'un muhafızlığını yaptı. Şimdi İstanbul'un 26 ilçesinde bizler muhafızlık yapacağız. Ekrem Başkanımız da İstanbul'un yeniden muhafızı olacak. Yolumuz açık olsun."

Şahan, konuşmasının ardından eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

ŞAHAN'DAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çiçeği burnunda Şişli Belediye Başkanı Şahan, törenin ardından Kuştepe ve Mahmut Şevket Paşa Mahalllelerine giderek, teşekkür ziyaretinde bulundu. Şahan iki mahallede de esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Rekor Oyla Seçilen Belediye Başkanı Göreve Başladı - Son Dakika

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