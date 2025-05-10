Şişli\'de Silahlı İntihar Girişimi

İhsan DÖRTKARDEŞ/ -ŞİŞLİ'de, dün öğle saatlerinde 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını öne sürerek silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e (49), güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Çalık Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Eğrek'in haklarını alarak işten ayrıldığına yer verilerek, "Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, eylemi gerçekleştiren Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çalık Holding binasının girişinde meydana geldi. Erol Eğrek, burada 10 yıl önce çalıştığı holdingden çıkartılıp, tazminatını alamadığını iddia etti. İçeriye alınmayan Eğrek, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti. Holding güvenlik görevlileri, Eğrek'e müdahale etmek istedi. Ancak Eğrek bu kez de silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. Eğrek'in arkasından yaklaşan bir görevli elindeki tabancayı aldı. Diğer güvenlik görevlileri de Eğrek'e müdahalede bulundu. Bazılarının yumruk vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gelen polislere teslim edilen Eğrek, sağlık raporu için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Baş ve boyun bölgesinde ağrıları olduğunu söyleyen Eğrek, tedaviye alındı. Eğrek, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Erol Eğrek'in cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Eğrek'e müdahalede bulunan 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Çalık Holding'den yapılan açıklamada Eğrek'in, hissedarı oldukları yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrıldığına yer verilerek şöyle denildi:

"9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."