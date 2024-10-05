İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika
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