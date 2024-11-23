Şişli'de Telefon Tamiri Tartışması Yüzünden Kavga Çıktı - Son Dakika
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Şişli'de Telefon Tamiri Tartışması Yüzünden Kavga Çıktı

Şişli\'de Telefon Tamiri Tartışması Yüzünden Kavga Çıktı

Şişli'de cep telefonunu tamir ettiren bir kadının, telefonun çalışmadığını öne sürüp esnafla tartışması sonucunda yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, esnafa yumruk atarak dükkanda büyük bir hasara yol açtı.

23.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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ŞİŞLİ'de bir iş yerinde cep telefonunu tamir ettiren kişinin annesi, birkaç gün sonra telefonun çalışmadığını öne sürerek kızıyla birlikte esnafla tartıştı. Tekrar tamir etmesini söyleyen kadın, 'ücretli tamir yapabilirim' cevabını alınca esnafa yumrukla saldırdı. Dükkanı da dağıtan kadınlar esnafa yaklaşık 100 bin lira zarar verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Kasım saat 10.45 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, cep telefonunu tamir ettirmek için Tufan K.'nın iş yerine getirdi. Telefonu teslim alan iş yeri sahibi, ertesi gün işlemlerini bitirip sahibine teslim etti. Ancak birkaç gün sonra telefonu teslim alan kişinin annesi, Tufan K.'ya gelerek telefonun çalışmadığını iddia etti. Telefonu inceleyen Tufan K., kadına telefonu bozduklarını söyleyerek ücretli tamir yapabileceğini belirtti.

KADIN MÜŞTERİ ESNAFA YUMRUK ATTI

Bu cevap karşısında sinirlenen kadın, Tufan K.'ya yumruk attı. Esnafın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine iş yerinde kavga çıktı. Saldırgan kadın çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı ancak bu kez de diğer kadın Tufak K.'ya saldırmaya başladı. Kadın ardından duvarda asılı olan cep telefonu aksesuarlarını dağıtarak, tamir aletlerine zarar verdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından yaklaşık 100 bin lira zarar uğrayan Tufan K., polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan taraflar serbest kalırken, Tufan K.'nın kadınlarla uzlaşıp zararını karşıladığı bilgisine ulaşıldı. İş yeri sahibinin dükkanı ise tadilata aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Telefon Tamiri Tartışması Yüzünden Kavga Çıktı - Son Dakika

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