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Şişli'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şişli'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında Feriköy'de asayiş denetimi gerçekleştirdi. 100 polis memurunun katıldığı denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak arandı, kimlik kontrolleri ve GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şişli\'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:58
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Yılbaşı tedbirleri kapsamında Şişli'de 100 personel ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında Feriköy'de 4 noktada asayiş denetimi gerçekleştirildi.100 polisin katıldığı denetimlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

13.30-16.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kadınlara ve çocuklara yönelik 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için KADES Bilgilendirme' çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
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