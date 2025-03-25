Şişli'deki Kent Lokantaları Kapatıldı

(İSTANBUL) Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in belediye tarafından hizmete açılan üç kent lokantasının faaliyetlerini durdurduğu haberleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir bilgilendirme yaptı. "Mahmut Şevket Paşa ve İzzetpaşa mahallelerindeki sabit lokantalar ile gezici lokanta hizmeti sunan yemek TIR'ının, sözlü talimatla kapatıldığı öğrenildi." denilen bilgilendirmede, kararın, bölge halkının uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe erişimini doğrudan etkilediği ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen Kent Lokantaları, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmetiyle sosyal belediyeciliğin simgesi haline gelmişti. Kent Lokantaları, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görev döneminde Şişli'de de hizmete alınmış, 40 TL karşılığında dört kap yemek sunan bu sosyal dayanışma modeli, özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyordu.

Dayanışmanın simgesi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 30 Aralık 2024'te açılan lokanta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete alınmıştı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, kent lokantalarının "dayanışma kültürünün" bir parçası olduğunu belirterek, "Buralar seçilirken emekli, öğrenci, dar gelirli nüfus dikkate alınıyor. 40 liraya sağlıklı yemek yiyen vatandaşımız işine gücüne gidebiliyor" demişti.

"Kent Lokantaları, Kanal İstanbul'u yendi"

İmamoğlu, aynı konuşmasında kent lokantalarının toplumda büyük karşılık bulduğunu vurgulayarak, "Kent Lokantaları, Kanal İstanbul'u yendi" ifadesini kullanmış, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekmişti.

İBB'nin 17 Kent Lokantası hizmet veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplam 17 kent lokantası, 6'sı Anadolu Yakası'nda, 11'i Avrupa Yakası'nda olmak üzere birçok farklı ilçede faaliyet gösteriyor. Bu lokantalar, okullar, hastaneler ve sanayi bölgeleri gibi yoğun alanlara yakın noktalarda konumlandırılıyor. İBB'ye bağlı kent lokantaları bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verdi.

CHP'li ilçe belediyeleri de Kent Lokantası uygulamasını benimsedi

2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'li ilçe belediyeleri de Kent Lokantası modelini hayata geçirdi. Şu an itibarıyla toplamda 5 ilçede, 6 sabit ve 3 gezici kent lokantası halkın hizmetinde bulunuyordu.

CHP'li belediyelere ait Kent Lokantaları:

Şişli Belediyesi: Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, İzzetpaşa Mahallesi, Gezici Kent Lokantası

Şile Belediyesi: Çavuş Mahallesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi: Gezici Kent Lokantası

Tuzla Belediyesi: Gezici Kent Lokantası

Üsküdar Belediyesi: Yavuztürk Mahallesi, Burhaniye Mahallesi,Ünalan Mahallesi