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Şişli Okmeydanı'nda polis ekipleri genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika
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Şişli Okmeydanı'nda polis ekipleri genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi

Şişli Okmeydanı'nda yapılan genel emniyet ve asayiş uygulamasında, polis ekipleri tarafından 5 sabit noktada denetim yapıldı. Denetimlerde aranan 1'i firari 5 kişi yakalanırken, 8 yoklama kaçağı tespit edildi. Ayrıca, 1,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücülere toplam 90 bin 247 lira para cezası uygulandı.

Şişli Okmeydanı\'nda polis ekipleri genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi
27.12.2023 - 18:47,
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Şişli Okmeydanı'nda polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Özel harekat, önleyici hizmetler, toplum destekli polislik, narkotik, asayiş ve trafik şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile ilçe asayiş, güvenlik, yunus ve devriye ekiplerinin katıldığı uygulamada 5 sabit noktada denetim yapıldı.

Denetimler sırasında belgeleri eksik bazı araç sürücüleri hakkında işlem yapılırken, Kadın Destek Uygulamasıyla (KADES) ilgili bilgilendirmede bulunulup broşür dağıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren narkotik timleri de denetimlerde görev aldı.

Aranan 1'i firari 5 kişi yakalandı

100'ü aşkın personelin katıldığı uygulamada 834 kişi, 284 araç ve 148 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından firari olarak aranan 1 kişi ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde satma veya sağlama", "dolandırıcılık", "bahis kanununa muhalefet" ve "ruhsatsız ateşli silahları ve mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından aranan 4 kişi yakalandı.

8 yoklama kaçağının tespit edildiği uygulamada, yabancı uyruklu 3 kişinin sınır dışı edilmesi yönünde idari işlem yapıldı.

Aramalarda 1,9 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 90 bin 247 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şişli Okmeydanı'nda polis ekipleri genel emniyet ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi - Son Dakika
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