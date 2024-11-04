Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri

Güncel

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları karşısında uluslararası toplumun etkili çözüm üretememesinden ve sivilleri kurtaramamasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şii dini merci, Necef'teki ikametgahında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Irak'taki misyonunun Başkanı Muhammed el-Hassan ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan ve Gazze'de devam eden trajediden duyduğu derin acıyı dile getiren Sistani, uluslararası toplumun ve kuruluşların bu acıları durdurmaya yönelik etkili çözümler üretememesinden ve sivilleri İsrail'in vahşetinden kurtaramamasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Sistani, Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin ise "ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve halkın birden fazla düzeyde acı çektiğini" söyledi.

Iraklıların özellikle seçkinlerin geçmişte yaşanan tecrübelerden ders alması gerektiğini kaydeden Sistani, ülkeyi yönetmek isteyenlerin liyakat ve dürüstlük ilkesine göre seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sistani, yönetimde bilimsel ve pratik planlar hazırlanmadan, dış müdahale önlenmeden, hukukun üstünlüğü ilkesi tahkim edilmeden ve yasa dışı silahlar devletin kontrolüne geçmeden bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Sistani, "Yolsuzluklarla her düzeyde mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Ama görünen o ki Iraklıların önünde bunu başarana kadar katetmeleri gereken çok uzun bir yolu var." ifadelerini kullandı.