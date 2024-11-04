Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri

Ayetullah Sistani, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara karşı uluslararası toplumun etkisizliğinden üzüntü duydu.

04.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları karşısında uluslararası toplumun etkili çözüm üretememesinden ve sivilleri kurtaramamasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şii dini merci, Necef'teki ikametgahında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Irak'taki misyonunun Başkanı Muhammed el-Hassan ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan ve Gazze'de devam eden trajediden duyduğu derin acıyı dile getiren Sistani, uluslararası toplumun ve kuruluşların bu acıları durdurmaya yönelik etkili çözümler üretememesinden ve sivilleri İsrail'in vahşetinden kurtaramamasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Sistani, Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin ise "ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve halkın birden fazla düzeyde acı çektiğini" söyledi.

Iraklıların özellikle seçkinlerin geçmişte yaşanan tecrübelerden ders alması gerektiğini kaydeden Sistani, ülkeyi yönetmek isteyenlerin liyakat ve dürüstlük ilkesine göre seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sistani, yönetimde bilimsel ve pratik planlar hazırlanmadan, dış müdahale önlenmeden, hukukun üstünlüğü ilkesi tahkim edilmeden ve yasa dışı silahlar devletin kontrolüne geçmeden bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Sistani, "Yolsuzluklarla her düzeyde mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Ama görünen o ki Iraklıların önünde bunu başarana kadar katetmeleri gereken çok uzun bir yolu var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Gazze, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.