Sıtma Uyarısı: \'Plasmodium falciparum\' Ölümcül Seyrediyor

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, sıtmaya yol açan 'Plasmodium falciparum' parazitiyle ilgili uyarıda bulunup, Sivrisineklerin neden olduğu en yaygın görülen hastalıklardan biri tanesi sıtma. Kağıt üzerinde endemik olduğu ülkeler çok dar bir coğrafya gibi görünse de haritayı açıp dünya üzerine baktığınızda çok geniş bir coğrafyada hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Özellikle 'falciparum sıtması' ölümcül seyrediyor dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve sıtmaya yol açan 'plasmodium falciparum' parazitiyle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener, 'falciparum sıtması'nın ölümcül seyrettiğini belirtip, Bill Gates'in fonladığı Dünya Sivrisinek Programı'nda sivrisinek popülasyonu kontrol altına alıp, parazit yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti. Sivrisineklerin dünya üzerinde en yaygın insan ölümüne sebep olan canlılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, Dünyada yaklaşık 100'den fazla ülkeyi, yaklaşık en az 3-4 milyarlık insan nüfusunu yaşadığı bölgelerde hastalık oluşturuyorlar. Sivrisineklerde en çok yaygın görülen hastalıklardan biri sıtma, 'malarya'. Kağıt üzerinde endemik olduğu ülkeler çok dar bir coğrafya gibi görünse de haritayı açıp dünya üzerine baktığınızda çok geniş bir coğrafyada hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda aşıyla ilgili çalışmalar çok ön plandaydı. Özellikle 'plasmodium falciparum' ile ilgili. Çünkü bu sıtma türü ölümcül seyrediyor ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Türkiye'de yurt dışından yakalanılan sıtma nedeniyle ölüm vakası yaşandığını da hatırlatan Prof. Dr. Şener, dolayısıyla buna yönelik yaygın olarak ilaç çalışmalarının yanında aşı çalışmaları da olduğunu bildirdi.

'AŞININ ÇOK İYİ BİR KORUYUCULUĞU YOK'

Bill Gates'in aşılama yoluyla nüfusu azaltmayı hedeflediği yönündeki iddialara da değinen Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti Bu konuda en çok suçlanan 'Bill Gates fonu' ile ilgili bağışçılar. Bu bağışçıların yaptıkları çalışmalar, sivrisineklerin bağırsağına 'Wolbachia' adı verdiğimiz bakteriyi yerleştirerek sahada sivrisinek sayısı kontrol altına almaya yönelik. Bunun dışında 'plasmodium falciparum' parazitini sivrisineklere enfekte etmemesine yönelik. Çünkü sivrisinek enfekte olmazsa insan da enfekte olmayacak. Dolayısıyla ölümcül seyreden ki Türkiye'de ölümcül seyrettiği biliniyor. 'Plasmodium falciparum' olgularına dünya genelinde azaltmaya yönelik bir çalışma. Falciparumda mevcut uygulanan bir aşı var ama dünyanın çok yaygın olmayan Afrika ülkelerine, coğrafyasına uygulanan bir aşı. Koruyuculuğu yüzde 50, yüzde 60'larda. Çok iyi bir koruculuğu yok. Falciparumun yaygın olduğu coğrafyada ilaçlara her zaman ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla sivrisinek popülasyonunu kontrol ederek, parazit yayılımını kontrol altına almaya yönelik stratejiler uygulanıyor. Bu da akılcı gibi görünüyor. (DHA)