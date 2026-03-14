Sivas\'a Yeni MR Cihazı

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Devlet Hastanesine alınan yeni MR cihazının teslim edildiğini bildirdi.

Aksu, yaptığı açıklamada, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında hastaneye kazandırılan cihazın kurulum sürecinin ardından kısa süre içerisinde hizmete vermeye başlayacağını belirtti.

Yeni MR cihazının devreye girmesiyle hastanenin görüntüleme kapasitesinin artması, randevu sürelerinin kısalması ve vatandaşların tanı hizmetlerine daha hızlı erişebilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Aksu, "Sivas sağlık alanındaki yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Şehre kazandırılan bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. MR cihazının alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.