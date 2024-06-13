Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazası: Sürücü ağır yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. yönetimindeki pamuk yüklü tır devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

13.06.2024 20:03
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

T.T. yönetimindeki 27 ANV 890 plakalı pamuk yüklü tır, Kayseri- Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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