Sivas Kangal\'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kangal ilçesi Sivas- Malatya karayolu üzerindeki Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.E. (28) yönetimindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan L.P. (35) ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. M.E.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.