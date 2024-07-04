Sivas Kangal'da Tünel İçinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sivas Kangal'da Tünel İçinde Kaza: 2 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tünel içinde seyir halinde olan hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

04.07.2024 20:57
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Sivas'ın Kangal ilçesinde tünel içinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas- Malatya kara yolunda seyir halinde olan B.D. (44) idaresindeki 60 ADV 380 plakalı hafif ticari aracın lastiği Yağdonduran Tüneli'nde patladı.

Sürücüsünün aracı sağa çekip yol emniyeti sağlamaya çalıştığı sırada aynı yönde seyir halinde olan A.A. (69) yönetimindeki 06 DA 7708 plakalı hafif ticari araç, lastiği patlayan araca arkadan çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden A.A ile beraberindeki N.A. (74) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Kangal'da Tünel İçinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kangal'da Tünel İçinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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