Sivas Katliamı'nın 33. Yılı Anma Töreni

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(SİVAS) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nın 33'üncü yılında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında "Davanın düştüğü söylendiğinde tahliyeler söylendiğinde bunun olumlu bir gelişme olarak ifade edip 'vatana millete hayırlısı olsun' diyenlerin iktidarı son bulduğunda halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak. 2 Temmuz da bir utanç günü olarak anılacak" dedi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı'nın 33'üncü yılında yaşamını yitirenler, Sivas'ta anıldı. Program sabah saat 10.00'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği toplanma noktalarından yürüyüşle başladı.

Anma programına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Özel, Sivas Madımak'ta çocukları Koray Kaya ve Menekşe Kaya'yı kaybeden İsmail Kaya ile yan yana "CHP Sivas İl Örgütü" yazılı pankartın arkasında yürürken, sık sık "Sivas'ın ateşi sönmeyecek", "Sivas'ı unutma, unutturma", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

"MUTLAKA UTANÇ MÜZESİ OLMALI"

Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özel, "Sivas'ta yanan ateş sönmedi. Adalet sağlanmadı. İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zaman aşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı ve o günkü ateş hala daha Sivas'ta yanıyor. 30'uncu yılında burdaydım, 31'inci yılında genel başkan olarak burdaydım. Sivas, CHP Genel Başkanı'nın burada olmasını çok önemsiyor. O sözü ilk yıldan beri tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Madımak'ın mutlaka utanç müzesi olması gerekiyor. İnsanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor ve bu katliamın da insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor. Zaten imzaladığımız uluslararası anlaşmalar da bunu gerektiriyor. Hükümet onun gereğini yapmıyor" ifadesini kullandı.

Madımak Oteli'nin önünde sonlanan yürüyüşün ardından Özel ve beraberindekiler yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Özel, otel önünde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ile beraber açıklamalarda bulundu.

ERÇE'DEN ÖZEL'E: CHP'NİN SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANI

2 Temmuz'un herhangi bir anma günü olmadığını söyleyen Erçe, "Türkiye'nin devlet olarak, toplum olarak geçmişiyle yüzleşmesi ve geçmişiyle hesaplaşması adına buradayız. Bunun için 33 yıldır sürdürdüğümüz adalet kavgasını bugün daha yükseğe taşımak durumundayız. Bugün ülkemizde yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların bütün kötülüklerin ana nedeni geçmişle yüzleşememek. O nedenle bugün dört bir koldan bütün canlarla burada kol kola olduk" dedi.

Erçe konuşmasının ardından Özgür Özel'i " Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı" olarak takdim etti.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Burada konuşan Özel, şunları kaydetti:

"33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi adalete kavuşulmasıyla mümkün. Ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Çok farklı farklı adaletsizlikler var. Halen firarda olanlar var. Yakalanmış Almanya'da ama halen Türkiye'ye iade edilmemiş altı yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi aldıkları halde Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken Madımak katillerinin yararlandırıldığı Madımak'ın terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun yanında yine diğer bir taraftan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz."

Madımak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak Madımak'ın insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu yüzden dolayı bu çoklu adaletsizlik ortamında, hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız, ilk günden beri adalet arayan hukukçuların, avukatların yanındayız, bütün canların yanındayız.

Bugün genel başkanlarımız Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda Meclis'te çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu. Madımak'ta yaşananları bir insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde vefat ettikten sonra buralarda olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü, tahliyeler söylendiğinde bunun olumlu bir gelişme olarak ifade edip 'vatana millete hayırlısı olsun' diyenlerin iktidarı son bulduğunda halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela, altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak. 2 Temmuz da bir utanç günü olarak anılacak."

OTEL UTANÇ MÜZESİ OLANA KADAR KARANFİL BIRAKILMAYACAK

Konuşmasının ardından otel önüne karanfil bırakmak için katliamda hayatını kaybeden ailelerin yanına giden Özel, ailelerin otel utanç müzesi olana kadar anmalarda otel önüne karanfil bırakmama kararı doğrultusunda karanfil bırakmadı. Ailelerle sohbet eden Özel, "Benden söz burası utanç müzesi olduğu gün hep birlikte tabelayı asacağız. O gün bu tabela asılana kadar buraya karanfil koymayacağız" dedi.

Özel, anmanın ardından partisinin Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.