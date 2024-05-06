Sivas'ta bir lisenin 15 öğrencisi Almanya ve Çekya'da staj yaptı - Son Dakika
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Sivas'ta bir lisenin 15 öğrencisi Almanya ve Çekya'da staj yaptı

Sivas\'ta bir lisenin 15 öğrencisi Almanya ve Çekya\'da staj yaptı

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda tasarım, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında eğitim gören 15 öğrenci, 'Sivas Kızlarının Üretim ve Hizmet Sektörlerinde Avrupa Stajı' projesi kapsamında Almanya'nın Dorsten şehri ile Çekya'nın başkenti Prag'ta 3 haftalık staj eğitimine katıldı. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Sivas'a döndü.

06.05.2024 16:07  Güncelleme: 16:11
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Sivas'ta bir lisenin 15 öğrencisi Almanya ve Çekya'da staj yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda tasarım, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında eğitim gören 15 öğrenci "Sivas Kızlarının Üretim ve Hizmet Sektörlerinde Avrupa Stajı" isimli proje kapsamında Almanya'nın Dorsten şehri ile Çekya'nın başkenti Prag'ta 3 haftalık staj eğitimine katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Sivas'a döndü.

Okul müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bölümlerine göre Almanya ve Çekya'da staj eğitimini uygulamalı olarak aldıklarını söyledi.

Öğrencilere öğretmenlerinin de eşlik ettiğini belirten Baral, "Bu projeyle hayat boyu öğrenme kapsamında öğrencilere mesleki yeterliklerin ve kazanımların tanınması, sertifikalandırılması ve şeffaflığının artırılması, öğrenim fırsatları sağlayan kurum ve işletmeler ile sosyal ortak ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğinin artırılması, Avrupa'da eğitim ve öğretim sistemlerinin dönüşümü gibi konularda eğitim verildi." dedi.

Baral, proje kapsamında öğrencilerin ayrıca kültürel gezi yaptığını da ifade etti.

Kaynak: AA

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