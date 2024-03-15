Sivas\'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma başlattı.
Sosyal medya hesaplarına link yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp 6 kişiyi 500 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 3'ü ise savcılıktan salıverildi.
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek yarışmaya veda etti. Diskalifiye olan Sema Aydemir ise elenen Pınar'a gönderme yaparak 'Allah'ım çok şükür' repliğini paylaştı.
Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi modellerinin yanı sıra A ve Tab serisi de güncelleme alacak.
Son sızıntılar, Samsung'un Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacağını gösteriyor. Samsung, Biden yönetiminin teşvik paketi sayesinde 6 milyar dolarlık bir teşvik alacak. Şirketin çip üretim ağını genişletmesi bekleniyor. Tesisin nerede olacağı henüz açıklanmadı. Amerika'nın çip stratejisi, yerelleştirme ve ekonomik canlanma hedefiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.
Trendyol, Türk üreticileri global pazara taşıyarak e-ihracatın önemli bir aktörü haline geldi. Şubat ayında yapılan satışlar, Türk üreticilerin en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a ürün sattığını gösteriyor. Trendyol'un yurt dışına açılım stratejisi, başta Almanya olmak üzere Azerbaycan, Körfez Ülkeleri ve Orta ile Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor. Mayıs 2023'ten itibaren mikro ihracat çözümleriyle 85 bin satıcısını ihracat yapabilen birer ticaret aktörüne dönüştürdü.
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle ilgili detayları bu akşam 17:00'da öğrenebilirsiniz.
FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlayarak artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızları geniş bant olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. FCC, gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor. Ancak rapora göre, 24 milyon Amerikalının uydu dışı 'sabit karasal geniş bant hizmetine' erişimi yok ve 45 milyon Amerikalı da yüksek hızlı bağlantıya sahip değil. Türkiye'de ise bu düzenlemenin etkisi beklenmiyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir dükkanın önündeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. İçeride bulunan kadın şüpheliyle birlikte hareket eden şüphelilerden 2'si tutuklandı. Polis, dükkanda yapılan aramada uyuşturucu ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
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