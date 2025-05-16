Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
K.Ö. (45) idaresindeki 27 BBM 846 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan U.M.Ö. (7) ve Z.Ö. (46) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas- Ankara kara yolu Direkli Bedirli Kavşağı'ndaki kazada ise S.İ. (35) yönetimindeki 58 NC 883 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü S.İ. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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