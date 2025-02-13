Sivas\'ta Kar Yağışı 215 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı

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SİVAS'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası 215 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabaha karşı kar yağışı başladı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler trafikte araçları dikkatli ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Burucuiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Tarihi Valilik Binası çevresinde güzel görüntüler oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu Sivas'ta, il genelinde köy ve mezralardan oluşan 215 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.