Sivas'ta Kaza: 6 Yaralı, 5'i Tedavi Altında

14.04.2026 10:32
Sivas'taki kazada 6 kişi yaralandı, futbolcuların tedavisi devam ediyor. Burak Şahin'in durumu kritik.

Sivas'ta dün taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve aralarında Sivasspor Kulübü'nün altyapı futbolcularının da bulunduğu 6 kişiden 5'inin tedavisi devam ediyor.

Sivasspor Kulübü'nün 13 yaş altı futbol takımında forma giyen ve dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan futbolculardan Ebubekir Atıcı ve Ayaz Şentürk'ün tedavileri Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde, Burak Şahin ve Ahmet Talha Yılmaz ile sürücülerden İ.Ü'nün tedavisi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Yaralılardan Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Taksi sürücüsü H.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

H.Ö. yönetimindeki 58 T 0646 plakalı taksi ile İ.Ü. idaresindeki 58 ABY 275 plakalı otomobil, dün Gültepe Mahallesi Ankara-Erzincan kara yolu Sivasspor Tesisleri önünde çarpışmış, kazada 4'ü Sivasspor Kulübü'nün altyapı futbolcusu olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Futbolcuların Sivasspor'un ligde dün İstanbulspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında kulüp tesislerine gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:55:00. #7.12#
