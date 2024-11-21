Sivas'ta Kentsel Dönüşüm Başlıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Sivas\'ta Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Sivas, Esentepe ve Yunus Emre mahallelerinde TOKİ ile kentsel dönüşüm projeleri hayata geçecek.

21.11.2024 14:17
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Esentepe ve Yunus Emre mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının TOKİ desteğiyle yürütüleceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzun, 650 konut, 30 iş yeri, cami, okul, yeşil alan, sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan, TOKİ tarafından yürütülecek proje kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

Alandaki dönüşüm çalışmasının TOKİ marifetiyle yapılacağını aktaran Uzun, 100 metrekareye karşılık TOKİ'nin 67 metrekare alan vereceğini, ödemelerin ise vatandaşlar evlerine oturduktan sonra başlayacağını ifade etti.

Çalışmaların Esentepe Mahallesi'nin üst kısmından itibaren başlayacağını vurgulayan Uzun, "Projede yer alan evler, diğer TOKİ konutlarından bağımsız olarak özel mimari ile yapılacak. 2+1 evler 105 metrekare, 3+1 daireler ise 145 metrekare olacak. Burada yaşayan vatandaşlarımız lüks evlerde oturacak ve isterlerse ödemelerini 10 yılda yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Projede vatandaşların muhatabının devlet olacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"TOKİ üzerinden milyonlarca vatandaşımız ev sahibi oldu. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz istişarede zemin +5 kat olması şeklinde karar alındı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle bu alana TOKİ'yi getirmek çok kolay değildi. Verdikleri destek için başta Sayın Bakanımız Murat Kurum ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum."

Bölgede sudan kaynaklı yaşanan sıkıntıların da farkında olduğunu belirten Uzun, "Bölgeye gelen su, Tavra Deresi'nden direkt veriliyordu, arıtmaya girmiyordu. 4 bin metrelik ana şebeke hattında bir değişim yaparak buraya gelen suyun arıtma tesisinden verilmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren arıtılmış su evlerinize ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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