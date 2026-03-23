Sivas'ta Nevruz Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Nevruz Coşkusu

Sivas\'ta Nevruz Coşkusu
23.03.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Nevruz Bayramı, yağmur altında ateş üzerinden atlayarak coşkuyla kutlandı.

SİVAS'ta baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, yağmur altında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaya katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Zanaatkarlar Çarşısı'nda kutlama programı düzendi. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlik halk oyunları gösterisiyle başladı.

'NEVRUZ KADİM BİR BAYRAMDIR'

Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi, köklü kültürün anlamlı değerlerinden biri olan Nevruz Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "Nevruz, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan, milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan kadim bir bayramdır. Orta Asya'dan, Anadolu'ya, Balkanlar'dan, Kafkasya'ya geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan bu anlamlı gün, farklı toplulukları, farklı gönülleri aynı sevgi, muhabbet ve aynı kardeşlik ikliminde buluşturan bir gündür. Eski takvimlere göre baharın ilk günü yeni takvime göre ise gece ile gündüzün eşitlendiği bu özel zaman dilimi tabiatın yeniden canlanışını, toprağın uyanışını ve hayatın tazelenişini ifade eder" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek ve il protokolü yumurta tokuşturarak, demir dövdü. Daha sonra ise katılımcılar, yağmur altında yakılan ateşin üzerinden atladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:52:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.