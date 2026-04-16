Sivas'ta Okul Saldırısı İhbarı: Öğrenci Tutuklandı

Sivas'ta, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi tutuklandı.
Şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sivas Valiliği, dün, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.
