Sivas'ta panelvanın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.
M.K. (52) yönetimindeki 27 AUU 246 plakalı panelvan, Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.K. (4), E.K. (3), H.K. (2) M.K. (33), E.K. (17), M.K. (23), H.G. (49), H.K. (29) ve E.K. (52) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Panelvan Devrildi: 10 Yaralı - Son Dakika
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