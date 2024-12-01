Sivas'ta Soğuk Hava Etkili, Süs Havuzları Dondu - Son Dakika
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Sivas'ta Soğuk Hava Etkili, Süs Havuzları Dondu

Sivas\'ta Soğuk Hava Etkili, Süs Havuzları Dondu

Sivas'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, süs havuzları dondu ve ağaçlar buzla kaplandı. En düşük sıcaklık ise Altınyayla ilçesinde sıfırın altında 21,1 derece olarak ölçüldü.

01.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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SİVAS kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kapandı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Sivas'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kaplandı. Çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler, park halindeki araçlarını soğuktan korumak için üzerlerini kartonla örttü. Sivas genelinde en düşük sıcaklık Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 21,1 dereceye düştü. İmranlı ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 19,2 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Soğuk Hava Etkili, Süs Havuzları Dondu - Son Dakika

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