Sivas'ta Tekerlekli Sandalyeyle Dolaşan Yaşlı Adam Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
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Sivas'ta Tekerlekli Sandalyeyle Dolaşan Yaşlı Adam Sulama Kanalına Düştü

Sivas\'ta Tekerlekli Sandalyeyle Dolaşan Yaşlı Adam Sulama Kanalına Düştü

Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle dolaşırken sulama kanalına düşen 96 yaşındaki Bedir Yalçın için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yalçın'a ulaşılamaması üzerine Gölova Gölü'nde de arama çalışması yapılacak.

12.07.2024 09:24
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SİVAS'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle dolaşırken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Gölova ilçesine bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalı etrafında dolaşırken kanala düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın'a ulaşılamadı.

Bedir Yalçın'ın Gölova Gölü'ne sürüklenme ihtimaline karşı AFAD ile birlikte, Samsun ve Malatya'dan gelecek emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması yapılacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Tekerlekli Sandalyeyle Dolaşan Yaşlı Adam Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
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