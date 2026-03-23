Sivas'ta TIR'a çarpan araçta sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Sivas'ta TIR'a çarpan araçta sürücü ağır yaralandı

Sivas\'ta TIR\'a çarpan araçta sürücü ağır yaralandı
23.03.2026 16:11
Ulaş'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, sürücü ağır yaralı. Hayati tehlikesi var.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde karşı yöne geçip TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Akıncı (60) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunda Akkaya köyü yakınlarında yaşandı. Ulaş ilçesinden Sivas yönüne ilerleyen Durmuş Akıncı'nın kontrolünü yitirdiği 58 AFR 007 hafif ticari araç, karşı yöne geçip M.A. (66) yönetimindeki 58 AGH 040 plakalı TIR'ın çekicisine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Akıncı, ambulansa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza sonrası hafif ticari araçta yapılan incelemede, emniyet kemeri bağlantısına aracın uyarı vermemesi için seyyar kemer tokaları takıldığı görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Sivas, Ulaş, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta TIR'a çarpan araçta sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivas'ta TIR'a çarpan araçta sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
