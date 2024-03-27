Sivas\'ta trafik kazasında 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 50 EY 034 plakalı alçıpan yüklü tır, Gürün-Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında karşı şeridine geçerek devrildi. Bu sırada Ç.K. yönetimindeki 01 LE 212 plakalı otomobil, tırın dorsesinden düşen alçıpanların altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ç.K. olay yerinde öldü, aynı araçtaki A.K, A.O.G. ve A.K. ile tır sürücüsü M.A. yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ölen Ç.K'nin cenazesi de bu hastanenin morguna getirildi.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki başka hastaneye sevk edildi.
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