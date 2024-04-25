Sivas'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Sivas'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Sivas\'ta üniversite öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

Sivas'ta, Filistin Dayanışma Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla insan zinciri oluşturdu. Protestoya üniversite yöneticileri, İHH Sivas Başkanı, kadınlar ve çocuklar da katıldı. Konuşmalarda, İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı vurgulandı. Protestoların soykırım sona erene kadar devam edeceği belirtildi.

25.04.2024 14:48
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Sivas'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla insan zinciri oluşturdu.

Filistin Dayanışma Grubu'nun etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde insan zinciri oluşturuldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İHH Sivas Başkanı Efe Zileli, üniversite öğrencileri, kadınlar ve çocukların da katıldığı protestoda katılımcılar üniversite hastanesinden merkez kafeterya önüne kadar slogan atarak yürüdü.

Grup adına konuşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Resul Yücel, İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşan 34 bin kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin ise yaralandığını söyledi.

Yücel, soykırım bitene kadar protestoları devam ettireceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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