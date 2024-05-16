Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri ve hastane çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Basın bildirisinde soykırımın sona erene kadar eylemlerin devam edeceği vurgulandı.

16.05.2024 13:58
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Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez kafeterya önüne yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Erdem Toy, soykırım bitene kadar, işgalciler Filistin'den gidene kadar eylemlere, protestolara devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirdiğini aktaran Toy, "Hiçbir hukuk ve ahlak kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapılmaktadır. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler de bombalanmakta." dedi.

Toy, İsrail'in gittikçe zalimliğini ve zulmünü artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmişteki tüm zalimler gibi İsrail'in de tarihin kara sayfalarında adı geçecek ve lanetle anılacak. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup zulme yardımcı olanlar da hesap vermekten ve yargılanmaktan kurtulamayacak. Bizler Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, elimizden geleni yaptığımızda eylemlerimiz ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını göreceğiz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Sivas, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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