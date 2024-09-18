Sivas'ta Yangın: Aile Eşyalarını Kurtaramadı - Son Dakika
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Sivas'ta Yangın: Aile Eşyalarını Kurtaramadı

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Yıldızeli'nde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

18.09.2024 19:00
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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, ahır ve tandır kullanılamaz hale geldi. Yanan evin sahibi Hacı (70) ve eşi İsmihan Özdemir (65), yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları ile izledi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Direkli köyünde meydana geldi. Hacı Özdemir'e ait tandırda eşi İsmihan Özdemir'in, komşularıyla birlikte ekmek yaptığı sırada tandırdaki alev büyüyerek kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle, samanlık, ahır ve Özdemir ailesine ait eve de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında köylüler Özdemir ailesine ait evde bulunan eşyaları dışarıya çıkardı. Hacı ve eşi İsmihan Özdemir yangını söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangının çıkış anını anlatan İsmihan Özdemir, "Ekmek yapıyorduk. Dışarıya çıktım dumanları gördüm. Bir anda aniden yangın büyüdü" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta Yangın: Aile Eşyalarını Kurtaramadı
Kaynak: DHA

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