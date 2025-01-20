Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Çöp Kamyonu Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Çöp Kamyonu Çarpıştı: 4 Yaralı

Sivas\'ta Yolcu Otobüsü ile Çöp Kamyonu Çarpıştı: 4 Yaralı

Sivas'ta bir yolcu otobüsü ile belediyeye ait çöp kamyonunun kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk, toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

20.01.2025 22:28  Güncelleme: 22:32
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SİVAS'ta yolcu otobüsü ile belediyeye ait çöp kamyonunun kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kars'tan, İzmir'e giden Halil İbrahim Erkmen (44) yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü ile Abdullah Pek (36) yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait 58 BV 655 plakalı çöp kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsündeki yolculardan bebek T.K. ve N.S. (2) ile çöp kamyonu sürücüsü Abdullah Pek ve belediye işçisi Mikail Çorlu (34) yaralandı. Bebek T.K ile N.S.'ye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Çöp kamyonu sürücüsü Abdullah Pek ile belediye işçisi Mikail Çorlu ise olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Otobüsteki yolcuların ise başka bir otobüse aktırıldıkları ve İzmir istikametine doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

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