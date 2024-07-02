Sivas Valisi ve beraberindekiler Madımak Oteli'nde anma töreni düzenledi

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 yıl önce meydana gelen acı olayın yıl dönümü olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şimşek, "Bu acı sadece burada hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı değil, hepimizin acısıdır. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin ve ülkemizin acısıdır. Temennimiz bu tür üzücü olayların, acı olayların bir daha olmamasıdır." dedi.

"Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek gerekiyor"

Herkese düşen önemli görevler olduğunu vurgulayan Şimşek, "Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Sevgi ve kardeşlik tohumlarını tekrar yeşertmemiz gerekiyor ki aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim." diye konuştu.

Şimşek, kardeşlik mesajları vererek, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki bu topraklarda yüzyıllardır hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun, herkes barış içerisinde yan yana kardeşçe yaşamış. İnşallah bundan sonra da yaşayacaklardır. Yine bu toprakların yetiştirmiş olduğu Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep kardeşliği, sevgiyi, barışı öğütlemişlerdir. Türkülerinde ve şiirlerinde bize bunları mesaj olarak vermişlerdir. Bizler de onların mesajlarını doğru algılayıp, o yönde adımlar atıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Sivas'ta sevgi ve barış iklimini her zaman diri tutmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımız sonucunda bizden sonraki nesillere daha sevgi dolu, barış dolu ve kardeşlik dolu bir dünya bırakabilelim."

"Bu acıyı sadece yaşamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların hatıralarını yad ediyoruz"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise ülkeyi derinden sarsan müessir ve acı olayda vefat edenlere, sanatçılara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu acıyı sadece yaşamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların hatıralarını yad ediyoruz. Onlar bizlere bir emanet bıraktılar. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği emanetini bıraktılar." şeklinde konuştu.

Yaşanan acıyı paylaştığını ifade eden Güler, "Burada bu acıyı paylaşırken, yakınlarına sabır dilerken bunu asla bir siyasi istismar konusu yapmamak, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine mutlaka çok güçlü bir vurgu yapmak gerekiyor." dedi.

"Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışan çok farklı odakların olduğunu da biliyoruz"

Güler, Kayseri'de yaşanan olaylara da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce de Kayseri'de bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, saldıran ve bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışan çok farklı odakların olduğunu da biliyoruz. Bu ülkenin huzuruna, istikrarına, birliğine, beraberliğine kasteden her türlü şer odağının farkındayız, aziz milletimiz de farkında. Bu toprakların, bu şehrin bir evladı olarak bu sokakta büyüdüm. Babamız esnaftı, 1000 yıllık bu kadim şehrimizin geleneğini, kardeşliğini, dostluğunu, çocukluğumuzla beraber yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız. Ünal (Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı) benim kardeşim, benim akrabam, yakınım, dostum, bunu bilsinler. Bilmelerini de arzu ediyorum. İnşallah bu ülkenin bundan sonra da birliğine, kardeşliğine, istikrarına kastedecek her türlü eylemin karşısındayız. Birlik beraberliğimizi koruyarak dimdik ayakta olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Sivas'ın Aşık Veysel'i, Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Ruhsati'yi ve Şemsi Sivasi'yi yetiştirmiş bir şehir olduğuna dikkati çeken Güler, bu iklimi bozmaya çalışan herkese karşı da tek yürek olarak bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Sivas'ta bu vahşeti planlayanlar, Başbağlar'da da sahnede oldular"

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da Madımak'ta hayatını kaybedenleri, ölüm yıl dönümlerinde rahmetle andıklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Karataş, "Sivas'ta bu vahşeti planlayanlar, Başbağlar'da da sahnede oldular. Her iki katliamı da aynı şer odakları ve aynı kötü odaklar meydana getirdi. İnanıyoruz ki ne Sivas, ne Erzincan, ne Çorum, ne Maraş ne de ülkemizin herhangi bir şehri bir daha üzerimize gölge düşürecek bu tür insanlık suçlarının yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir." açıklamasında bulundu.