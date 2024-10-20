(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor maçı 1-1 sonuçlandı.
Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesi berabere sona erdi.
Maçın 43. dakikasında, Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında iyi yükselen Manaj, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti. Hatayspor, 45+2. dakikada beraberliği yakaladı. Pedro'nun pasında ceza sahasına giren Rivas, sert bir vuruş yaparak topu kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Sivasspor ve Hatayspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?