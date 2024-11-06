Siverek'te 12 Bin Meyve Fidanı Toprakla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siverek'te 12 Bin Meyve Fidanı Toprakla Buluştu

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Çiftçiye Hayat Olsun' projesi kapsamında 12 bin meyve fidanı dikildi. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel ekonomiye katkı sağlama amacı taşıyor.

06.11.2024 12:50  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek İlçesinde 12 bin meyve fidanı toprakla buluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çevre dostu projelere imza atan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Turkish Technic işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çiftçiye Hayat Olsun' projesi kapsamında, 12 bin meyve fidanı dikildi.

Siverek ilçesinin Bölükbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Turkish Cargo yetkilileri, yerel yöneticiler ve ÇEKUD temsilcileri katıldı. Tören, yerel çiftçilere ekonomik katkı sağlama ve bölgedeki tarımın sürdürülebilirliğini artırma amacı güdüyor.

Fidanlar, Turkish Cargo çalışanlarının katkılarıyla sağlandı. Proje çerçevesinde, 4 bin zeytin ve 8 bin fıstık fidanı dikildi. Meyve fidanlarının dikimi için yerel yönetimler, tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları ve muhtarlıkların da desteğiyle alanlar belirlendi ve toprakla buluşturuldu.

Projeyle sürdürülebilir tarım hedefleniyor

ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, törende yaptığı açıklamada, "Bugün burada 12 bin çalışan adına 12 bin fidan dikiyoruz. Bu fidanlar, hem ülkemizin ağaçlandırma bayramı olan 11 Kasım'da dikilerek anlam kazandı, hem de bölge halkı için büyük bir ekonomik fayda sağlayacak" dedi.

Coşar, Siverek Belediyesi ile yürütülen işbirliği sayesinde, fidan dikim sürecinin daha verimli hale geldiğine değindi. Ayrıca, projenin gelecekteki ekonomik katkılarına dikkat çekti.

Fidanların dikiminde yer alan çiftçiler de projeye büyük bir minnettarlıkla katkı sağladı. Çiftçi Mehmet Tilzan, "Zeytin ve fıstık ağaçları dikildi. Bu proje, halkımıza ve çocuklarımıza büyük fayda sağlayacak. Geleceğimiz için çok önemli bir adım atılıyor," şeklinde duygularını ifade etti.

Bir diğer çiftçi Mevlüt Koç, "ÇEKUD ve Turkish Technic'e teşekkür ediyoruz. Bu proje, bölge halkına istihdam sağlayacak ve bölgenin ekonomisine katkı sunacak. Aynı zamanda çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakmak çok değerli" şeklinde konuştu.

Uzun vadeli katkılar bekleniyor

Çelebi Tarım Genel Sorumlusu Yusuf Yılmaz, geçen yıl Turkish Airlines'ın bağışladığı ağaçların dikildiğini, bu yıl ise 12 bin yeni fidanın bağışlandığını belirtti. Yılmaz, bu ağaçların 6-7 yıl sonra verim vereceğini ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çiftçi Mustafa Kınacıoğlu ise, "ÇEKUD'un ve diğer destekçilerin emeğiyle yapılan bu çalışma, kırsal alanların ağaçlandırılması adına çok önemli. Artık benim de bir dikili ağacım var. Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'Çiftçiye Hayat Olsun' projesi, Türkiye genelindeki kırsal alanlarda sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve çevreye duyarlı projelere öncülük etmek amacıyla devam edecek.

Proje, yerel ekonomiye katkı sağlarken, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı ve geleceğe yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şanlıurfa, Siverek, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te 12 Bin Meyve Fidanı Toprakla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:54 TFF, hakem Atilla Karaoğlan’ın Avrupa’da yöneteceği maçı sakladı TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
19:39 Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
19:12 Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
18:51 ABD’de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı
18:49 Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen’i transfer edecek Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
18:48 İmzalar atıldı, Kırgızistan’ın borçları silindi İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:05:05. #1.13#
SON DAKİKA: Siverek'te 12 Bin Meyve Fidanı Toprakla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.