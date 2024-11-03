Siverek'te Bıçaklı Kavga: 3 Çocuk Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E. Ç. (12) ile S.Y.Ç. (10) ve S. T. (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.