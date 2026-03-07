Siverek'te Hemşireyi Öldüren Koca Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Siverek'te Hemşireyi Öldüren Koca Müebbet Hapis Cezası Aldı

07.03.2026 20:30
Rıdvan Bulunmaz, eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hemşire eşi Pınar Bulunmaz'ı (28) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Rıdvan Bulunmaz (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rıdvan Bulunmaz arasında telefonda tartışma çıktı. İnfaz koruma memuru olan Rıdvan Bulunmaz, otomobili ile eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti. Eşini gören Rıdvan Bulunmaz, otomobili ile takip etmeye başladı. Rıdvan Bulunmaz, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Bulunmaz'ı durdurup araca bindirdi. Otomobilde Pınar Bulunmaz, tabanca ile vuruldu. Rıdvan Bulunmaz, daha sonra yaralı Pınar Bulunmaz ile annesinin evine gitti.

TUTUKLANDI

Burada Rıdvan Bulunmaz, aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. Rıdvan Bulunmaz'ın ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Pınar Bulunmaz'ın evinden çıktığı anlar ile Rıdvan Bulunmaz'ın olaydan sonra annesinin evine gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilde açılan ateşte kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, tedavisinin ardından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SOL EL SVABINDA ARTIŞ ARTIĞI

Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca gaz pedalının altında bulunurken, silah Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda, Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Diğer yandan Rıdvan Bulunmaz, 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

TEKRAR TUTUKLANDI

Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim 2025'te görülen davanın 4'üncü duruşmasında; Rıdvan Bulunmaz, 4 Eylül'deki keşif kayıtları, kriminal raporlar ile Adli Tıp Fizik İhtisas Kurulu'nun 29 Eylül ve Hacettepe Üniversitesi'nin 20 Haziran tarihli raporlarına istinaden suçun katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma-saklanma ihtimali dikkate alınarak, adli kontrolün yetersiz kalacağı belirtilerek tekrar tutuklandı.

PARMAK İZLERİ SİLİNMİŞ

Davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya; taraf avukatları, sanık ve müdafileri, bazı tanıklar katıldı. Rıdvan Bulunmaz ise Diyarbakır'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Pınar Bulunmaz'ın avukatlarından Yusuf Tanrıkulu, "Olay 3 aşamadan oluşmaktadır; olayın öncesi, olay anı ve olay sonrası şeklinde. Rıdvan'ın Pınar'a sarılma metodu da yanlıştır, planlıdır, sanığın kendisinin yaralandığını söylemesi ve yaralı bir şekilde önce eve gidip temizlenmesi, evin olaydan sonra hemen temizlenmesi, silahın aracın arka koltukta, koltuk cebinde bulunması da hayatın olağan akışına aykırıdır. Birçok kişinin silaha dokunduğunu varsayarsak, silahın üzerinde en az 4 adet parmak izinin bulunması gerekirken onların parmak izleri silah üzerinde bulunmamıştır. Sanığın telefonundaki uygulamaların silinmesi, olayın intihar değil; öldürme olduğunu düşünmeye yeterlidir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Rıdvan Bulunmaz'ın suçunu sabit görüp, 'Kadın olan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın daha önce adli sicil kaydının bulunmaması nedeniyle 'takdiri indirim' uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

