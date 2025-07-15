Sivillerde Kaybın Artışı: ODIHR Raporu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), 1 Aralık 2024'ten 31 Mayıs 2025'e kadar olan 6 aylık dönemde, Rusya'nın Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda kaydedilen sivil kayıpların, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla arttığını açıkladı.

ODIHR, "Ukrayna'da uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğine dair yedinci ara raporu"nu yayımladı.

1 Aralık 2024'ten 31 Mayıs 2025'e kadar silahlı çatışmalar kapsamındaki gelişmelere odaklanılan raporda, 90 tanığın ODIHR'ye bildirdikleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) raporlarından faydalanıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelere saldırılarında, söz konusu zaman aralığında kaydedilen sivil kayıpların sayısının, 2024'ün aynı dönemine kıyasla "yüzde 50'den fazla" arttığı aktarılan raporda, Ukrayna'nın da Rusya'nın kontrol ettiği bölgelere ve Rusya'nın sınır bölgelerine yaptığı topçu ve insansız hava aracı saldırılında sivil can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Raporda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ilerleyişinin sürmesi ve sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaşmasının, insani durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Giderek artan sayıda Ukraynalının, Rus yetkililer tarafından "uydurma" suçlamalarla yargılandığı aktarılan raporda, Ukraynalı sivillere ve savaş esirlerine yönelik "sistematik işkencenin" sürdüğü belirtildi.

Raporda, "ODIHR, çatışmanın tüm taraflarını, işkenceyi mutlak olarak yasaklayan, sivilleri koruma yükümlülüğünü ve adil yargılanma garantilerini sağlama gerekliliğini içeren uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna ve AGİT taahhütlerine tam olarak uymaya çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kurumdan yapılan bir diğer açıklamada ise ODIHR Direktörü Maria Telalian'in rapora ilişkin görüşleri paylaşıldığı belirtildi.

Telalian, "Ukrayna'da sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden saldırılar, tarifsiz insani acılara neden oluyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Bu gelişmeleri kınadıklarını ve çatışmanın tüm taraflarının uluslararası hukuka uymakla yükümlü olduğunun altını çizen Telalian, faillerin hesap vermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.