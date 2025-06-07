Sivriburun Mersin Balığı'nda Üretim Seferberliği - Son Dakika
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Sivriburun Mersin Balığı'nda Üretim Seferberliği

07.06.2025 23:26
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Amasya'da nesli tehlikede olan sivriburun için 150 anaç balıktan 100 bin yavru üretimi planlanıyor.

Nesli tehlike altındaki sivriburundan sadece 150 tane kaldı, Amasya'da 100 bin yavru balık üretimi planlıyor

AMASYA - Türkiye'de sadece 150 tane kalan sivriburun türü Mersin Balığı'nın nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Türün çoğaltılması için Amasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu ekibi seferber oldu. Yetiştirilen anaç balıklardan yapılan sağım sonrası 100 bin yavru balık üretimi planlanıyor.

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor

Yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretiminin gerçekleşebiliyor. Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp havyarı 'siyah inci' diye satılan Mersin balığının bilinen 6 türünden kalan 3 türden karaca ve sivri burun türleri üretiminin gerçekleştirildiği Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesiste yetiştiriliyor.

"150 anaç balığı özenle koruyoruz"

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda alanında uzman personelin çalışmalarıyla sivriburun türü 150 anaç balıktan yapay dölleme yoluyla 100 bin yavru balık üretimini planladıklarını açıkladı. Çalışmanın önemine değinen İl Müdürü Çetin, "Sivriburun Mersin balığı Türkiye'de sadece bizim istasyonumuzda bulunmaktadır. 150 anaç balığı özenle korumakta olduğumuz gibi aynı zamanda yavru üretimi de yapmaktayız. Sağımla 4 kilo yumurta elde ettik. Bunlardan 100 bin yavru yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız iş türün devamı açısından çok önemli" dedi.

"Havyar üretimi de hedefliyoruz"

Tesiste 2021 yılında üretimine başlanan Mersin balığı yavrularından geçen yıl Samsun, Sinop ve İstanbul'da Karadeniz'e salım yapıldığını hatırlatan Gürol Çetin, "Avlanması yasak olan bu türün havyarıyla da çok kıymetli. ABD, Rusya ile Çin çok önemli miktarda havyar tüketimi ve üretimi yapıyorlar. Az bulunan bu havyarın değeri de çok yüksek. Yetişmiş bir balıktan ortalama 2 kiloya yakın havyar elde edilebiliyor. Bunların da kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin Euro arasında fiyatlarda satılıyor. Biz havyar üretimi de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Görünüşü timsahı andırıyor

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp 1,5 tonun üstünde ağırlığa ulaşabilen sivriburun türünün timsahı da andırdığına değinen Çetin, "Sırt kısmı timsahı andırıyor. Görünüşü biraz korkutsa da aslında çok sakin bir türdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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