Sivrihisar\'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde F.E. (21) idaresindeki 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

SUV TİPİ ARAÇ, REFÜDEKİ BARİYERE ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cemalettin Gencer ile kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) olay yerinde hayatını kaybetti. SUV araçta bulunan E.E.G. (17) ve H.G. (46) ile otomobilin sürücüsü F.E. ile yanındaki yolcu S.O. (21) yaralandı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.