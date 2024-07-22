Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre Anıldı

Siyasetçi ve şair Süleyman Arif Emre, vefatının beşinci yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Arif Emre'nin milli görüş hareketinin öncülerinden biri olduğunu ve siyaseti bir dava aracı olarak gördüğünü belirtti. Emre'nin şiirleriyle de tanınan bir şair olduğunu vurgulayan Bıyıklı, eserlerinin okuyucuyla buluşturulması ve hatıralarının derlenmesi gerektiğini ifade etti. Gazeteci yazar Hasan Sarıçiçek ise Emre'nin davasından hiç ödün vermediğini ve ülkesine olan bağlılığını her zaman koruduğunu söyledi. Anma programı, Kurra Hafız Ali Fıstık'ın dua okumasıyla sona erdi.

22.07.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasetçi şair Süleyman Arif Emre, vefatının beşinci yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında yad edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Arif Emre'nin milli görüş hareketinin öncülerinden kabul edilen, siyaseti bir dava aracı olarak gören ve bu uğurda bedel ödeyen fedakarlık kuşağının temsilcilerinden olduğunu ifade etti.

Emre'nin döneminde mücadele verenlerin siyasetten kazanmak gibi bir amaçları bulunmadığını aksine siyasete değer kattıklarını ifade eden Bıyıklı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Merhum Süleyman Arif Emre aynı zamanda çok kıymetli şiirleri olan müstesna bir şairdi. Milli manevi değerlerimizi işlediği şiirlerinde onun iç dünyasının zenginliklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Peygamber Efendimize yazdığı ve ünlü sanatçılar tarafından bestelenen şiirleri hala dinlenmeye, gönüllerde efendimizin aşkının uyanmasına vesile olmaktadır. Geride eser bırakarak amel defterini açık tutanlardandır kendisi."

Bıyıklı ayrıca Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin gönüllü avukatlığını üstlenen Emre'nin kaleme aldığı eserlerin okuyucuyla buluşturulması, hatıralarının derlenmesi ve hakkında bir armağan kitabın hazırlanması gerektiğini belirtti.

"Hiçbir zaman davasından asla ödün vermedi"

Gazeteci yazar Hasan Sarıçiçek de vefatından önce Emre ile son röportajı yapan kişi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Onun fikir ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi idrak ediyoruz. O hayatını ülkesine ve insanına adamış birisi olarak bu uğurda çok çileler çekmiş ama hiçbir zaman davasından asla ödün vermemiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın manifestosunu yazmıştır. Güzel bir tecelliyle harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz gecesi Hakk'a yürümüştür."

Süleyman Arif Emre'yi yakından tanıyan Nejdet Külünk ise Emre'nin en önemli özelliğinin alkışlara ve tribünlere boyun eğmeyişi olduğunu anlattı.

Emre'nin ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin katıldığı anma programı, Kurra Hafız Ali Fıstık'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

Süleyman Arif Emre, Hasan Sarıçiçek, İstanbul, Edebiyat, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement