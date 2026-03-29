Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Gelişmeler ve Spor Nötası

29.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri mitingde, Bakan Fidan Pakistan'da, A Milli Takım maç hazırlıkları sürüyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Aydın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Doğu Karadeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak; partisinin Rize İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yer alacak.

(Trabzon/10.00/12.30/Rize/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ, Karşıyaka-Mersinspor ve Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Zerenspor, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı altıncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı altıncı haftasında Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlanacak.

10- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 09:25:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.