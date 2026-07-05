Siyasi Müdahale İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Siyasi Müdahale İddiaları Yalanlandı

Siyasi Müdahale İddiaları Yalanlandı
05.07.2026 12:42
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11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümü üzerindeki soruşturmanın deliller doğrultusunda sürdüğü açıklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya "siyasi nüfuzla müdahale edildiği" iddiaları yalanlandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Haziran'da yaşanan kazanın ardından trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta, "hafif ticari araç sürücüsü Fatih O'nun "aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmayarak" kural ihlali yaptığı tespiti yer aldı.

Tutanakta, yaşamını yitiren skuter kullanıcısı Polat'ın ise "kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği" değerlendirildi.

Başsavcılık dosyayı, kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, soruşturmanın, olayın meydana geldiği andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin, tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının, adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Aksine olayın hemen ardından şüpheli gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu nedenle 'olayın örtbas edilmeye çalışıldığı', 'siyasi nüfuz kullanıldığı', 'adli sürece müdahale edildiği' ya da 'soruşturmanın taraflı yürütüldüğü' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde, hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürülmektedir."

Olayın geçmişi

11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, ilçeye bağlı Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Çaldıran Caddesi'nde skuter kullanırken, Fatih O. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Şüpheli Fatih O. ise, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Yusuf Polat, Politika, 3. Sayfa, Trafik, Ankara, Güncel, Son Dakika

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