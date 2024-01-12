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Siyasi Parti Liderleri Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Siyasi Parti Liderleri Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Siyasi partilerin genel başkanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, BBP, Yeniden Refah Partisi, DSP ve Demokrat Parti liderleri, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı askerlere acil şifalar temenni etti.

Siyasi Parti Liderleri Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
12.01.2024 - 23:42,
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Siyasi partilerin genel başkanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Vatan size minnettar" ifadesini kullanarak, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı, yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mesajında, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden gelen haberlerin yüreklerini yaktığını belirterek, "Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de "Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." paylaşımında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı hainlerin, bölücü alçakların saldırısı sonucu şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, milletimize baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum." mesajına yer verdi.

Kaynak: AA
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Operasyon, Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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