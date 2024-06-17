Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP, DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştılar. Bayramlaşma programı Ankara'da gerçekleşti ve görüntülendi. Ayrıca Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, DEVA Partisi, HÜDAPAR, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, BBP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve DSP heyetlerini de ziyaret etti. İYİ Parti'de ise Saadet Partisi heyetiyle bayramlaşma gerçekleşti ve ardından Demokrat Parti, CHP, AK Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve BTP heyetleri ziyaret edildi.

17.06.2024 09:04
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Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma...

09.00- 12.10 - MHP'de bayramlaşma DSP heyetinin ziyareti ile başlayacak. Ardından sırasıyla AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

09.00- 15.20 - Yeniden Refah Partisi'nde bayramlaşma Memleket Partisi heyetinin ziyaretiyle başlayacak. Ardından sırasıyla Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, MHP, DEVA Partisi, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, BBP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, CHP ve DSP heyetleri ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

09.30- 16.30 - CHP'de bayramlaşma AK Parti heyetinin ziyaretiyle başlayacak. CHP'yi sırasıyla DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri  ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.10- 15.55 - İYİ Parti'de bayramlaşma Saadet Partisi heyetinin ziyaretiyle başlayacak. İYİ Parti'yi sırasıyla Demokrat Parti, CHP, AK Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve BTP heyetleri ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma - Son Dakika

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