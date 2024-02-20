Siyasi Partiler Yerel Seçimler İçin Aday Listelerini Teslim Etti

Siyasi partilerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belirledikleri aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi bugün sona erdi. Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listeleri, siyasi partilerin ilçe başkanlıkları tarafından ilçe seçim kurullarına; büyükşehir belediye başkan aday listeleri ise il başkanlıkları tarafından il seçim kurullarına sunuldu. Siyasi partiler, aday listelerindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Kesin aday listeleri ise 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayınladığı seçim takvimine göre; siyasi partilerin yerel seçimler için belirledikleri aday listelerini il ve ilçe seçim kurularına teslim etme süresi bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.
Bağımsız adaylar dahil olmak üzere geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurulları tarafından 23 Şubat Cuma günü saat 08.00'de ilan edilecek. İl ve ilçe seçim kurulları, itirazları da bu tarihten itibaren almaya başlayacak. Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı il ve ilçe seçim kurullarına 24 Şubat Cumartesi saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü ise 26 Şubat Pazartesi.
2972 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazlar il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nca 28 Şubat Çarşamba günü kesin karara bağlanacak.
YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü ise 1 Mart Cuma günü. Aday listelerinde meydana gelen eksiklikler siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına en geç 2 Mart Cumartesi günü bildirecek.
Bağımsız adaylar dahil olmak üzere kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.
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