Siyasi Partilerden Yeniden Refah'a Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında siyasi partilerin heyetleri Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne sırasıyla Doğru Yol Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve CHP TBMM Grubu'nu temsil eden heyet geldi.

Genel Merkez'de konuk heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu başkanlığındaki heyet ağırladı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

Osmanağaoğlu, bakanlıklarda müsteşarlıkların ve Devlet Planlama Teşkilatının kaldırılmasına çok üzüldüğünü söyledi. Osmanağaoğlu, müsteşarlıkları "hafızanın bankası" olarak nitelendirerek, kurumların kaldığı yerde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sürekli ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönlerine ilişkin yetkili kurumların toplanarak çalışma ve güncelleme yaptıklarını belirtti.

Osmanağaoğlu ve Sürekli, siyaset geçmişlerine ilişkin sohbet ederek, Genel Başkanlarının bayram tebriklerini ilettiler.

Saadet Partisinin ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin ise bayram tebriklerini iletti.

Dünyada yaşanan sıkıntıların giderilmesi temennisinde bulunan Tekin, bayramlaşmanın Türk siyasi tarihinin en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirtti.

Tekin, Konya'da öğrenci olduğu zamanlarda her hafta bir grup öğrenciyle Ankara'ya gelerek Cuma namazını Necmettin Erbakan ile beraber kıldıklarını söyledi.

Osmanağaoğlu ise lider kadroların çok önemli olduğunu ifade etti, "Bizde o gelenek vardır. Mahmut Arıkan Bey de bu ocakta yetişmiş çok değerli bir genel başkanımızdır." dedi.

İYİ Parti ziyareti

Yeniden Refah Partisine heyetiyle ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz da bayramı kutladı.

Yılmaz, Genel Başkanlarının bayram tebriklerini ileterek, daha güzel bayramlarda bir arada olmak istediklerini söyledi.

Memleketin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Milletimizi bu gündemden çıkarmamız lazım. Özellikle siyasi partilere güvenin bu kadar azaldığı ortamda ciddi bir sınav vereceğimizi düşünüyoruz. Bu sınav milletin gözünün önünde gerçekleşecek." dedi.

Yeniden Refah Partisini iki farklı CHP heyeti ziyaret etti

Partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Yeniden Refah Partisini iki farklı CHP heyeti ziyaret etti. Genel Merkezi temsil eden CHP heyetinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

Ziyarette konuşan Yıldız, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bayramınızı kutluyor. Bayram yakınlaşma demek. Hem yukarıya hem birbirimize yakınlaşma gerekçesi." dedi.

Türkiye'de her eve bayramın girdiği günleri hep beraber tesis etmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, "İnsanımızın daha iyi şartlarda yaşaması tek amacımız." ifadesini kullandı.

Genel Başkanlarının bayram tebriklerini ileten Osmanağaoğlu, "Yaşadığınız bu durumdan bir an evvel güzellikler, birlik beraberlik içerisinde ortak aklı kullanarak siyasi yürüyüş diliyoruz. Yapacak güçtesiniz." dedi.

Bayramlaşma programı kapsamında İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da CHP TBMM Grubu'nu temsilen Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

Karabat, Türkiye'nin en güzel şeylere layık olduğunu, siyasetin bunun için yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yoksulluğun büyük bir sorun olduğunu ifade eden Karabat, "Gençlerimizin işsizlik oranı, emeklinin yaşam seviyesi belli. İnsanlar torununa harçlık veremez, kurban kesemez duruma geliyor. İktidardakiler kendi paylarına almalılar neden böyle diye sormalılar. Bizde siyaset müessesesi olarak üzerimize düşeni almalıyız." dedi.

Vatandaşın derdiyle hemhal olabilecek psikolojide olmaları gerektiğini söyleyen Karabat, "Ne yazık ki son yaşadığımız olaylar kendi içimize dönmeyi zorunlu kılıyor. Sadece CHP'ye olan bir şey olarak bakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Osmanağaoğlu, ise daha önce buna benzer konuları yaşadıklarını ve Türk siyasetinin çok güçlü olmasını temenni ettiklerini söyledi.